В результате взрыва в жилом доме в Полтавской области один человек погиб, еще один пострадал – ГСЧС

25.12.2019, 14:54, Новости дня

В Полтавской области вечером 24 декабря произошел взрыв в частном доме, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв с последующим пожаром произошел в одноэтажном жилом доме в селе Новосанжарском районе.

Пожарные спасли хозяина дома 1956 года рождения, его с ожогами госпитализировали.

«Также под завалами дома спасатели обнаружили тело гражданки 1978 года рождения», – добавили в ГСЧС.

К тушению пожара привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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