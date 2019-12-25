В результате взрыва в жилом доме в Полтавской области один человек погиб, еще один пострадал – ГСЧС

В Полтавской области вечером 24 декабря произошел взрыв в частном доме, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Взрыв с последующим пожаром произошел в одноэтажном жилом доме в селе Новосанжарском районе.
Пожарные спасли хозяина дома 1956 года рождения, его с ожогами госпитализировали.
«Также под завалами дома спасатели обнаружили тело гражданки 1978 года рождения», – добавили в ГСЧС.
К тушению пожара привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Так, неоднозначную реакцию вызвало появление супруги фигуриста Евгения Плющенко на вручении ежегодной премии «Женщина года» по версии журнала Glamour. Она облачилась в мини-платье цвета шампани, украшенное разноцветными перьями. Вечерний наряд звезды раскритиковал историк моды Александр Васильев. Он назвал этот аутфит одним из самых худших. Ему не понравилась длина наряда, фасон и уж тем более его […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Эгоцентрики / 8 апреля
- Валдис Пельш опроверг слухи в СМИ о своей госпитализации / 4 декабря
- Эксперты рассказали о бликах от светодиодных фар / 16 декабря
- Мнение: «Проевропейское» решение / 23 декабря
- Мнение: Хороший пример / 13 декабря
- Названы основные признаки переизбытка токсинов в организме / 14 декабря
- В США сделали неожиданный шаг к признанию российского Крыма / 29 ноября
- Арахис может провоцировать развитие цирроза и рака печени / 18 декабря