«Сдохнуть ей, малышке»: угрозы дочери Симоньян повергли в шок

25.12.2019, 14:51, Разное

Маргарита активно занимается благотворительностью.
Журналистка и ее супруг режиссер Тигран Кеосаян помогает одиноким матерям с
маленькими детьми. Симоньян сама многодетный родитель, не так давно у знаменитости
появился третий ребенок.

«Нашей Маро уже два месяца! Когда она родилась, мы решили
отблагодарить Бога, помогая нуждающимся недавно родившим мамочкам купить, что
нужно для младенца.
Каждый день Маро будет отправлять 20—30 тысяч нуждающейся маме. И будет так делать, пока ее собственные мама и папа работают», – отмечала Маргарита Симоньян.

Между тем светлый порыв журналистки оценили не все. Кто-то
из подписчиков звезды в «Инстаграм» оставил кошмарное сообщение.

«Ну от миллиардов государственных стыдно не пожертвовать. Ну
это как смсками. Чудовищной ненасильственной и скорейшей смерти вашей Маро у вас на глазах. За все, что вы
делаете. Сдохнуть ей, малышке», – написал недоброжелатель.

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Публикация от Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_) 25 Дек 2019 в 1:48 PST

Маргарита Симоньян опубликовала скрин сообщения в микроблоге.
Журналистка намерена найти злопыхателя.

«Друзья, а как вы считаете, вот этого автора можно найти и
вежливо поговорить? Есть тут такие умельцы?» – обратилась она к подписчикам.

Интернет-обыватели порекомендовали Маргарите Симоньян обратиться
в правоохранительные органы. Пожелание смерти невинному младенцу многих
шокировало.



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Последнее: Маргарита активно занимается благотворительностью. Журналистка и ее супруг режиссер Тигран Кеосаян помогает одиноким матерям с маленькими детьми. Симоньян сама многодетный родитель, не так давно у знаменитости появился третий ребенок. «Нашей Маро уже два месяца! Когда она родилась, мы решили отблагодарить Бога, помогая нуждающимся недавно родившим мамочкам купить, что нужно для младенца. Каждый день Маро будет […]

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