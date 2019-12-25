Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ненецком АО

Вертолет Ми-8, на борту которого находились 23 человека, совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе, никто не пострадал, сообщил представитель экстренных служб региона.
«В Заполярном районе произвел жесткую посадку вертолет Ми-8. На борту воздушного судна находились 23 человека, в том числе четыре члена экипажа», – сказал РИА «Новости» представитель экстренных служб.
Пострадавших, по предварительным данным, нет. Пассажиров доставляют другим вертолетом в город Усинск в Коми.
Ранее в среду другой вертолет Ми-8 попал в снежный вихрь и совершил жесткую посадку в Эвенкийском районе Красноярского края, пострадали 15 человек. У воздушного судна повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта.
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