Анархистке из Карелии назначили штраф в 350 тысяч рублей за комментарий в соцсетях о взрыве в приемной ФСБ в Архангельске

25.12.2019, 14:48, Новости дня

Второй Западный окружной военный суд 25 декабря признал анархистку Екатерину Муранову из Медвежьегорска виновной в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) и назначил ей 350 тысяч рублей штрафа. 

Уголовное дело против Мурановой возбудили в марте, Настоящее Время уже рассказывало о нем. Поводом для него стал комментарий, который Муранова в конце октября 2018 года написала в соцсети ВКонтакте к посту о Михаиле Жлобицком, 17-летнем подростке, который подорвал себя в приемной архангельского управления ФСБ. 

Муранова — жительница маленького городка Медвежьегорск в Карелии, она в одиночку растит сына. Когда на нее завели дело об экстремизме, ей блокировали все счета, включая Qiwi-кошелек и PayPal, а также пытались подбросить ей наркотики. 

По версии обвинения, девушка написала комментарий, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет». Следователи, как рассказывала позже сама Муранова, спрашивали у нее, не страдает ли она психическими расстройствами, не получала ли травм головы, и предложили ей явку с повинной. Изначально по статье об оправдании терроризма ей грозило до семи лет лишения свободы. 

«Я никогда не поддерживала терроризм, я всегда считала, что это преступление против человечества с самыми жесткими последствиями. Я никогда не распространяла идеи ненависти и вражды», – говорила Муранова на суде. Свидетелями обвинения против нее стали студенты-юристы, которые дали в суде однотипные показания. 

За «поддержку» Жлобицкого также завели дела на:

журналистку Светлану Проковьеву из Пскова,
жительницу Вытегры Вологодской области Надежду Ромасенко: 52-летняя сторонница КПРФ якобы одобрила теракт в Архангельске, назвав Жлобицкого «молодцом»,
59-летнюю пенсионерку и экоактивистку из Челябинска Галину Горину: она сделала репост новости о самоподрыве и возмутилась гибелью «наших детей», 
жителя поселка Шушенское Красноярского края: он также написал пост с оценкой действий Жлобицкого.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Второй Западный окружной военный суд 25 декабря признал анархистку Екатерину Муранову из Медвежьегорска виновной в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) и назначил ей 350 тысяч рублей штрафа.  Уголовное дело против Мурановой возбудили в марте, Настоящее Время уже рассказывало о нем. Поводом для него стал комментарий, который Муранова в конце октября 2018 года написала в соцсети ВКонтакте к посту […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика