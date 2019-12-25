Анархистке из Карелии назначили штраф в 350 тысяч рублей за комментарий в соцсетях о взрыве в приемной ФСБ в Архангельске

Второй Западный окружной военный суд 25 декабря признал анархистку Екатерину Муранову из Медвежьегорска виновной в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) и назначил ей 350 тысяч рублей штрафа.
Уголовное дело против Мурановой возбудили в марте, Настоящее Время уже рассказывало о нем. Поводом для него стал комментарий, который Муранова в конце октября 2018 года написала в соцсети ВКонтакте к посту о Михаиле Жлобицком, 17-летнем подростке, который подорвал себя в приемной архангельского управления ФСБ.
Муранова — жительница маленького городка Медвежьегорск в Карелии, она в одиночку растит сына. Когда на нее завели дело об экстремизме, ей блокировали все счета, включая Qiwi-кошелек и PayPal, а также пытались подбросить ей наркотики.
По версии обвинения, девушка написала комментарий, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет». Следователи, как рассказывала позже сама Муранова, спрашивали у нее, не страдает ли она психическими расстройствами, не получала ли травм головы, и предложили ей явку с повинной. Изначально по статье об оправдании терроризма ей грозило до семи лет лишения свободы.
«Я никогда не поддерживала терроризм, я всегда считала, что это преступление против человечества с самыми жесткими последствиями. Я никогда не распространяла идеи ненависти и вражды», – говорила Муранова на суде. Свидетелями обвинения против нее стали студенты-юристы, которые дали в суде однотипные показания.
За «поддержку» Жлобицкого также завели дела на:
журналистку Светлану Проковьеву из Пскова,
жительницу Вытегры Вологодской области Надежду Ромасенко: 52-летняя сторонница КПРФ якобы одобрила теракт в Архангельске, назвав Жлобицкого «молодцом»,
59-летнюю пенсионерку и экоактивистку из Челябинска Галину Горину: она сделала репост новости о самоподрыве и возмутилась гибелью «наших детей»,
жителя поселка Шушенское Красноярского края: он также написал пост с оценкой действий Жлобицкого.
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Последнее: Второй Западный окружной военный суд 25 декабря признал анархистку Екатерину Муранову из Медвежьегорска виновной в оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) и назначил ей 350 тысяч рублей штрафа. Уголовное дело против Мурановой возбудили в марте, Настоящее Время уже рассказывало о нем. Поводом для него стал комментарий, который Муранова в конце октября 2018 года написала в соцсети ВКонтакте к посту […]
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