В Москву в новогоднюю ночь придет новая волна тепла

25.12.2019, 14:47, Разное

Синоптики Росгидромета рассказали о погоде, которая будет в Москве в новогоднюю ночь. По их данным, 30 и 31 декабря в столицу придет новая волна тепла.
В Росгидромете отмечают, что надежды на настоящую новогоднюю погоду тают с каждым днем и сейчас все меньше и меньше шансов, что к концу года в Москве выпадет снег и температура опуститься меньше нуля. По словам заместителя начальника Росгидромета Анатолия Цыганкова, на данный момент температура на 12 градусов превышает нормативные показатели. 28 и 29 декабря градусник покажет около -5 градусов и должен выпасть снег.

Перед Новым годом температура повысится и снег начнет таять. На праздник показатели градусника поднимутся. В новогоднюю ночь может выпасть мокрый снег из-за циклона на севере области.



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