Названы основные тенденции в российском туризме в 2020 году

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе рассказала об основных тенденциях в российском туризме в 2020 году.

Ломидзе рассказала, выступая на брифинге «Новая эпоха туристической отрасли. Что ждет нас в 2020 году», что «первая тенденция – это перераспределение спроса, организованные туристы из среднего ценового сегмента переходят в бюджетный», передает «Интерфакс».

«В 2020 году расти будет только бюджетный сегмент. Массовый туризм – семейный all inclusive в Турции, Таиланде, частично Греции – по-прежнему очень популярен», – отметила она.

Исполнительный директор АТОР уточнила, что в люксовом сегменте спрос стабилен, а вот средний ценовой сегмент продолжит сильно проседать.

«При этом туроператоры начнут формировать пакетные туры в страны, которые раньше воспринимались только как индивидуальные направления. Разница в том, что цена на эти пакеты будет плюс-минус «массовая», – отметила эксперт.

Другие заметные тенденции – это увеличение роли онлайн-агентств и онлайн-продаж, а также доли самостоятельных бронирований.

«На некоторых направлениях, особенно европейских, самостоятельных туристов более 60%. А вот в поездках по РФ 80% пока пользуются услугами туроператоров», – сказала Ломидзе.

В 2020 году также может произойти серьезная перезагрузка отношения к туризму в российских регионах: «Произойдет большое оживление – за счет улучшения инфраструктуры, маркетинговых усилий».

Кроме того, введение по всей территории РФ электронных виз для граждан 53 стран приведет к увеличению въездного турпотока как минимум на 30%. В списке стран много азиатских государств, но есть и Европа, передает РИА «Новости».

Эксперт указала, что «рынок технологий развивается настолько быстро, а средства коммуникаций становятся настолько значимыми для туристов, что классический туроперейтинг явно будет изменен», причем «этот процесс начнется уже через несколько дней после начала 2020 года».

Ранее были объявлены итоги национального туристического рейтинга за 2019 год.





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