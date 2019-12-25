«Холодное сердце» от Disney: почему стоит посетить это шоу

В январе Киев впервые в истории посетит оригинальное шоу Disney. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщает организатор мероприятия.

Театрализованное представление на коньках «Холодное сердце» покажут во Дворце спорта с 3 по 6 января. Всего украинскую столицу ждет 11 спектаклей Disney on Ice.

Фото предоставлено организатором мероприятия

«Проекты Disney — это, прежде всего, гарантия качества», – заявляет организатор. Впервые шоу Disney on Ice было показано в 1981 году в США. Хореографические постановки на льду быстро получили популярность, и уже через пять лет их постановщики Feld Entertainment Inc. начали гастролировать с шоу одновременно в шести странах мира, поскольку все хотели увидеть Disney вживую.

Disney on Ice — это высокотехнологичное шоу нового уровня, при создания которого используется огромное количество уникальных декораций и спецэффектов. Главный декоратор шоу Стив Басс занимался оформлением таких всемирно известных премий, как «Тони» и «Грэмми», а также отвечал за декорации для лучших бродвейских мюзиклов и популярных американских ТВ-шоу.

Для «Холодного сердца» Басс разработал уникальные передвижные декорации, которые переносят зрителей в сказочное королевство Эренделл, зрители ощущение, что он тоже — часть шоу.

Фото предоставлено организатором мероприятия

«Вместе с Анной и Эльзой зрители «Холодного сердца» поднимаются в сказочные горы, пробираются сквозь большие снега и встречаются со сказочными существами и удивительными историями. А помогают в создании диснеевского настроения фейерверки и световые эффекты», – говорится в описании проекта.

Все герои «Холодного сердца» — профессиональные фигуристы. Постановкой трюков, которые они выполняют во время представления, занимается Синди Стюарт — в прошлом тренер олимпийских чемпионов и золотых призеров. Стюарт – неоднократный номинант на звание «Хореограф года», поэтому во время Disney on Ice пируэты и сложные фигурные номера обеспечены.

В шоу задействовано более 50 фигуристов.

Как и все сказки Disney, «Холодное сердце» — музыкальное представление. Во время шоу можно услышать около 30 диснеевских хитов, в том числе и известную на весь мир Let It Go, которая принесла сказке один из «Оскаров».

Невзирая на то, что представление, которое Disney везет в Украину, называется «Холодное сердце», в самом шоу не обойдется и без других персонажей диснеевских мультфильмов – Микки и Минни Маусы, сказочные принцессы Disney, герои мультфильмов «История игрушек», «В поисках Немо», «Король Лев».

Фото предоставлено организатором мероприятия

Как и аттракционы знаменитого Диснейленда, фигурные шоу Disney рассчитаны на зрителей любого возраста. Главная цель компании – доказать: сказки существуют. За годы существования империи Disney научились так это показывать, что зрители их шоу даже не решаются опровергать волшебство.

«Холодное сердце» от Disney on Ice уже увидели в 75 странах на шести континентах, и некоторые из зрители уже называют представление «лучшим шоу на льду».

Стоимость билетов: 499-1299 грн.

Даты и место проведения: 3 – 6 января, столичный Дворец спорта

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Лазерный комплекс «Пересвет» с декабря 2019 года заступил на боевое дежурство, сообщил не так давно иностранным военным атташе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Генерал армии был скуп на детали. Отметил лишь только то, что службу «Пересвет» будет проходить в одном из «позиционных районов подвижных грунтовых ракетных комплексов», а в его задачу войдет «прикрытие их […]