Похолодание в Украине сменится в начале нового года очередным потеплением – синоптик

К концу недели в Украине немного похолодает, но в начале нового года снова ожидается потепление, сообщила 25 декабря в Facebook синоптик Наталья Диденко.

«Пониженное атмосферное давление, атмосферные фронты циклона, влажность, плотная облачность, туманы, дожди, мокрый снег – все это завтра будет в Украине. 26 декабря пройдут дожди в большинстве областей, на Западе преобладать мокрый снег, в южной части существенные осадки маловероятны, однако туманы с туманом – вполне», – написала синоптик.

Температура воздуха 26 декабря составит +3… +7 °C, на западе 0… +3 °C, в Крыму до +3 °C. В Киеве пройдет дождь, температура воздуха +5… +6 °C.

«К концу недели похолодает на два-пять градусов, появятся небольшие «минусы» и станет больше мокрого снега. Однако это лайт-похолодание не перейдеь в настоящие морозы, а, наоборот, сменится в начале нового года очередным потеплением… Погода будет переменчивой, облачной, влажной и со скачками атмосферного давления», – добавила Диденко.

Знижений атмосферний тиск, атмосферні фронти циклону, вологість, щільна хмарність, тумани, дощі, мокрий сніг — все це… Posted by Наталка Діденко on Kolmapäev, 25. detsember 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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