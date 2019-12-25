Мнение: А почему носители Высокой Русской Культуры так любят всё загаживать?

Некий умный человек у Варламова (да, Свидетели Великой России, дальше можете не читать) написал следующее:

«У этого народа чистота не приоритетна вообще!

Исключительно грязная нация».

Не сомневаюсь, что после такой наглой клеветы ура-патриоты за ним тут же выехали, но один неудобный вопрос всё же возник — а действительно, ПОЧЕМУ в этой стране так любят всё загаживать? На Обском море все берега в бычках, возле рязанских озёр прокладки кругом валяются (и в кемеровских дворах, бывает, тоже, видимо, корона не позволяет яжекоролевам до контейнера донести), в кузбасской тайге свалки устраивают… Айзэн высокая культура заставляет это делать?

Источник: Достало

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин заявил, что правительство не будет корректировать целевые показатели по национальным проектам и снижать планку. Любые попытки «подогнать показатели» по нацпроектам до нужного уровня вредны, не нужны и недопустимы, подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости». «Некоторые сотрудники федеральных органов на местах не привыкли так работать, ну, и практики такой раньше не было. Звучат […]