Мнение: А почему носители Высокой Русской Культуры так любят всё загаживать?

25.12.2019, 14:40, Разное

Некий умный человек у Варламова (да, Свидетели Великой России, дальше можете не читать) написал следующее:
«У этого народа чистота не приоритетна вообще!
Исключительно грязная нация».
Не сомневаюсь, что после такой наглой клеветы ура-патриоты за ним тут же выехали, но один неудобный вопрос всё же возник — а действительно, ПОЧЕМУ в этой стране так любят всё загаживать? На Обском море все берега в бычках, возле рязанских озёр прокладки кругом валяются (и в кемеровских дворах, бывает, тоже, видимо, корона не позволяет яжекоролевам до контейнера донести), в кузбасской тайге свалки устраивают… Айзэн высокая культура заставляет это делать?

Источник: Достало



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