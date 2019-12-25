Российский сухогруз сел на мель у берегов Турции

25.12.2019, 14:37, Новости дня

Российское судно, груженное подсолнечным жмыхом, село на мель в Мраморном море на западе Турции.

Инцидент произошел у населенного пункта Шаркей в провинции Текирдаг, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

На борту сухогруза находились 11 членов экипажа, их национальность не сообщается.

На место происшествия отправили расчеты береговой охраны и спасателей.

В декабре два груженных пшеницей сухогруза в портах «Азов» и «Ростов-на-Дону» сели на мель из-за сгона воды в реке Дон в Ростовской области.



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