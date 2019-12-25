БАДы снижают эффективность химиотерапии

Биоактивные добавки (БАДы) увеличивают риск рецидива болезни и смерти у женщин, которые проходят химиотерапию по поводу рака молочной железы. Исследование, обнаружившее это, опубликовано в Journal of Clinical Oncology.

Ученые из Онкоцентра Розуэлла Парка в Буффало выяснили, что при использовании БАДов cантиоксидантами, железом, витамином B12 и омега-3 жирными кислотами снижается эффективность химиотерапии.

«Считается, что антиоксиданты могут повлиять на способность химиотерапии убивать раковые клетки. Один из механизмов действия химиотерапии – вызывание сильного оксидативного стресса. Предположительно, антиоксиданты могут блокировать оксидативный стресс и делать химиотерапию менее эффективной», – объяснила Кристин Амброзон (Christine Ambrosone)в комментарии Reuters.

В рамках исследования, предназначенного для определения оптимальной дозы и графика приема химиотерапевтических препаратов, ученые проанализировали данные 1134 пациентов, за которыми наблюдали в среднем в течение шести лет. Участники ответили на вопросы об использовании ими БАДов до и во время лечения, образе жизни, рационе питания и физической активности.

Исследователи отметили, что в этой конкретной группе пациенты принимали БАДы намного реже обычного: 20% участников до начала химиотерапии и 13% – во время лечения.

После учета других факторов риска, исследователи обнаружили, что у пациентов, принимавших любой из антиоксидантов (включая каротиноиды, коэнзим Q10 и витамины А, С и Е) до и во время химиотерапии, вероятность рецидива рака молочной железы увеличилась на 41%, а смерти за весь период наблюдения – на 40%.

Результаты были сходными и статистически значимыми для большинства отдельных антиоксидантов (особенно витамина А), B12 и препаратов железа. Прием В12 повышал риск рецидива на 83% (смерти – на 22%), добавок железа – на 79%, омега-3 – на 67%. Кроме того, по данным предыдущих исследований, железо «может играть роль в возникновении и развитии рака».

«Я действительно рада видеть, что такое исследование проведено. Многие годы мы предупреждали пациенток по поводу приема витаминов, в частности антиоксидантов, во время химиотерапии по поводу рака молочной железы», — сказала в комментарии Reuters Эми Тиерсен (Amy Tiersten), профессор Медицинской школы при медицинском центре Маунт-Синай.

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