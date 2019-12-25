В Забайкалье двое парней избили, зарезали и расчленили подростка

В Забайкалье двое 18-летних местных жителей подозреваются в убийстве и расчленении своего 17-летнего товарища. По данным следствия, они зарезали подростка, а затем разделили на части и спрятали по разным местам.
По предварительным данным, 11 декабря между двумя подозреваемыми и их 17-летним другом произошла ссора, в ходе которой они избили младшего товарища, а затем вывезли его в лес. Там местные жители убили местного жителя ножом и бросили тело. На следующий день они расчленили его топором. а части тела спрятали в лесу в разных местах.
Через 5 дней родители обратились к правоохранителям, начались поиски подростка. Подозреваемых задержали, они признались в содеянном и теперь ждут наказания согласно закону.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Несогласованность ряда вопросов в рамках договора о Союзном государстве между Россией и Беларусью не говорит о кризисе в отношениях. Об этом 25 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на критику со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает ТАСС. Он не согласен с оценкой Лукашенко, что страны находятся на «раздорожье». По словам Пескова, уровень интеграции […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Кремле прокомментировали высылку немецких дипломатов / 12 декабря
- Осужденный за изнасилование Шурыгиной Семенов стал правозащитником / 26 ноября
- «Транснефть» вывела систему «Восточная Сибирь – Тихий океан» на полную мощность / 27 ноября
- Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту / 23 декабря
- Рубль подешевел к доллару и вырос к евро / 20 декабря
- Директор института нацпамяти заявил, что убрать советский герб с памятника «Родина-мать» в Киеве будет дорого стоить / 23 декабря
- Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской ОГА / 24 декабря
- Китай временно отложил повышение пошлин на товары из США / 15 декабря