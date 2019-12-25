В Забайкалье двое парней избили, зарезали и расчленили подростка

В Забайкалье двое 18-летних местных жителей подозреваются в убийстве и расчленении своего 17-летнего товарища. По данным следствия, они зарезали подростка, а затем разделили на части и спрятали по разным местам.

По предварительным данным, 11 декабря между двумя подозреваемыми и их 17-летним другом произошла ссора, в ходе которой они избили младшего товарища, а затем вывезли его в лес. Там местные жители убили местного жителя ножом и бросили тело. На следующий день они расчленили его топором. а части тела спрятали в лесу в разных местах.

Через 5 дней родители обратились к правоохранителям, начались поиски подростка. Подозреваемых задержали, они признались в содеянном и теперь ждут наказания согласно закону.

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