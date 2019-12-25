В Забайкалье двое парней избили, зарезали и расчленили подростка

25.12.2019, 14:30, Разное

В Забайкалье двое 18-летних местных жителей подозреваются в убийстве и расчленении своего 17-летнего товарища. По данным следствия, они зарезали подростка, а затем разделили на части и спрятали по разным местам.
По предварительным данным, 11 декабря между двумя подозреваемыми и их 17-летним другом произошла ссора, в ходе которой они избили младшего товарища, а затем вывезли его в лес. Там местные жители убили местного жителя ножом и бросили тело. На следующий день они расчленили его топором. а части тела спрятали в лесу в разных местах.

Через 5 дней родители обратились к правоохранителям, начались поиски подростка. Подозреваемых задержали, они признались в содеянном и теперь ждут наказания согласно закону.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Несогласованность ряда вопросов в рамках договора о Союзном государстве между Россией и Беларусью не говорит о кризисе в отношениях. Об этом 25 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на критику со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает ТАСС. Он не согласен с оценкой Лукашенко, что страны находятся на «раздорожье». По словам Пескова, уровень интеграции […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика