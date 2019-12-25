Эксперты назвали лучшее детское шампанское

Эксперты Росконтроля протестировали популярные в РФ бренды по производству детского шампанского. В преддверии праздников специалисты выявили самую качественную продукцию.

Всего было проверено пять торговых марок: Disney/»Микки Маус и друзья», Disney Cars, Fine life, Joy party и «Веселый круг». Их оценивали на соответствие различным нормам. По результатам, ни в одном продукте не выявили бактерий или плесени, а также подсластителей, красителей.

В двух образцах – Disney и Disney Cars – нашли фосфат, который в составе был не указан. А в Joy party и Disney Cars обнаружили консерванты: сорбиновую кислоту в первом и бензойную – во втором. Об этом производители заблаговременно написали на этикете. Fine life и «Веселый круг» занесли в список товаров с замечаниями из-за низкого содержания яблочного сока.

В целом все продукты прошли тесты безопасности и соответствуют всем нормам.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Несогласованность ряда вопросов в рамках договора о Союзном государстве между Россией и Беларусью не говорит о кризисе в отношениях. Об этом 25 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на критику со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает ТАСС. Он не согласен с оценкой Лукашенко, что страны находятся на «раздорожье». По словам Пескова, уровень интеграции […]