В мире: Разоблачение Джорджа Сороса выставляет его в глупом свете

Скандального финансиста Джорджа Сороса вновь обвиняют в заговоре, причем против двух стран сразу − Украины и США. Наглость описываемых схем, в которые были вовлечены агенты ФБР, украинское руководство и американский Конгресс, поражает. И в то же время − бьет по имиджу «филантропа» и «гениального манипулятора» в самом неожиданном месте.

В политической культуре российских государственников и «охранителей» Джордж Сорос сродни самому дьяволу – столь же вездесущ, хитер, циничен, всесилен и неуязвим.

Кто готовит «цветную революцию» в России? Сорос. Кто профинансировал евромайдан на Украине? Опять Сорос. Кто скупает на корню европейских депутатов, натравливая их на Москву? Снова Сорос.

Также Сорос покровительствует военной агрессии против Донбасса, наводняет европейский континент мигрантами, зомбирует американцев через подконтрольные ему СМИ – несть числа его козням.

При этом всегда возникает закономерный вопрос – а зачем все это Соросу с его более чем восьмимиллиардным (если в долларах) состоянием? Самый популярный ответ на него при желании можно уместить в границы «теории заговора»: якобы Сорос одержим мировым господством, или как минимум «ломает» западный мир ради проекта глобализации, в который фанатично верит, следуя идеям своего любимого философа Карла Поппера.

Между этими объяснениями – пропасть. В одном случае мы имеем дело с мастермайндом из супершпионского романа. Второй объясняется поговоркой «у богатых свои причуды». А правда, как обычно, где-нибудь посередине.

Но какой бы ни была эта середина, не подлежит сомнению то, что Сорос ненавидит саму концепцию национальных государств, создал сеть НКО, опутавшую более чем 40 стран мира, и использует свои средства для найма высокопоставленных лоббистов. Есть версия, что эти НКО нужны финансисту для отмывания денег, а политическое влияние – для доступа к инсайдам, необходимым ему для заработка – спекулятивной игры на мировой бирже.

Как следствие, структуры т. н. Фонда Сороса были признаны Генпрокуратурой РФ нежелательными организациями и выдворены из страны. Из Венгрии – родины Сороса – их выдавливали экономически, прицельно обложив огромными налогами. А в США, действующее правительство которых Сорос страстно желает сместить, за считаные дни набрала более 100 тысяч голосов петиция с требованием объявить финансиста террористом и арестовать активы его головных организаций за антигосударственную деятельность.

Все это неотъемлемая часть образа Сороса-злодея, пестуемого в пику его имиджу в либеральных СМИ (им же зачастую и финансируемых) – имиджу филантропа, защитника слабых и мотора мирового прогресса. Этот спор, или, говоря прямо, информационная война, идет давно и перманентно – но вне зависимости от окопа представляет финансиста как человека влиятельного, изобретательного и проницательного, чуждого банальности в ведении дел.

Те откровения, которые озвучивает сейчас Рудольф Джулиани, способны этот ореол обесценить. Потому как деятельность «тактического гения», «хитроумного интригана» и «ведущего члена мирового правительства» может оказаться куда как примитивнее.

Джулиани – это прежде всего очень опытный юрист, конкретно – прокурор. На пике карьеры он стал мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка, которым руководил именно как прокурор и особенно преуспел в жестоких, но эффективных методах борьбы с расплодившейся тогда уличной преступностью. А теперь Джулиани – один из ключевых соратников Дональда Трампа, его личный адвокат и – неформально – специальный поверенный в делах Украины.

Перед Джулиани стоят две задачи, являющиеся частью одного кейса: оправдать своего шефа перед лицом импичмента, доказав абсурдность предъявленных ему обвинений в шантаже украинской власти, и найти компромат на Джо Байдена – наиболее вероятного противника Трампа на будущих выборах.

Джулиани должен был посетить Украину в мае и провести там переговоры с Зеленским, но не сложилось. Как он заявляет теперь, его попытки навестить украинских информаторов либо же пригласить их в США блокировались американским посольством на Украине. Но потом посол Йованович была со скандалом уволена Трампом, Джулиани провел серию «рандеву» с нужными ему людьми в третьих странах – и вот наконец посетил Киев, откуда вернулся довольным, как слон (кстати, слон – символ его и Трампа Республиканской партии).

Сейчас адвокат Трампа фонтанирует разоблачающими твитами, раздает громкие интервью и даже запустил специальное трехсерийное телешоу, где доказывает, что руководство Демпартии – грязные коррупционеры, а импичмент Трампу вынесли участники антигосударственного заговора.

Многое из того, что наговорил за эти дни Джулиани, достойно отдельной статьи – разоблачения там по-настоящему громкие и яркие.

Можно было бы рассказать о том, как бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина пытались отравить ртутью. Шокин – ключевой свидетель Джулиани, которого Байден, шантажируя Киев кредитом МВФ, приказал отправить в отставку после начала антикоррупционного расследования в компании Burisma, благо через нее его сын получал миллионы долларов чисто за фамилию.

Или о том, как бывший посол США на Украине Мари Йованович лгала под присягой, будто бы не препятствовала расследованию нового генпрокурора Украины – Юрия Луценко (он второй по значимости свидетель Джулиани), заинтересовавшегося хищением государственных средств через компанию Franklin Templeton, одним из инвесторов которой является Адам Шифф – влиятельный функционер демократов, глава комитета по разведке и председатель той самой комиссии, что постановила вынести Трампу импичмент.

Достоин внимания и еще один генпрокурор – генпрокурор Латвии, офис которого подтвердил, что за две недели до отставки Шокина предупреждал Киев о подозрительной транзакции на Кипр. Фирмой, получившей эти средства, владеет олигарх Виктор Пинчук, тесно связанный с Соросом. А одним из тех, кому часть из этих денег досталась впоследствии, был как раз Хантер Байден.

Так в этом клубке появляется наш «злой гений» – Сорос. По словам Джулиани, финансист стоял за назначением четырех послов на Украину, включая Йованович, и пользовался услугами ФБР, чтобы помешать неприятным для него и Демократической партии расследованиям. Все это гармонично ложится в образ мастермайнда, но тут Джулиани бьет Сороса под дых, фактически предъявляя ему вульгарное и банальное воровство.

Схема следующая. Правительство США выделяет Украине денежную помощь – несколько миллиардов долларов. Ее распределением занимается посольство Йованович. Но достаются средства не украинским проектам, а некоммерческим организациям, которые контролирует Сорос.

Почувствуйте, как говорится, разницу. Это уже не хитроумная сеть из НКО и политиков, использующаяся для легализации спекулятивных заработков. Это банальное воровство государственных денег со взятками нужным людям «на местах».

Вот этот вот весь иезуитский «схематоз» с вице-президентами, агентами ФБР и цветными революциями был нужен только для того, чтобы расхищать бюджетные деньги? Подобное по чину не «члену мирового правительства» и не «гениальному стратегу». Точно так же воруют и где-нибудь в Жмеринке, в особо лихие времена не брезгуя «мокрухой».

«Эти люди способны на убийство. Они уже убивали. И у них есть защита со стороны СМИ, которой не было даже у мафии», – подтверждает распалившийся Джулиани.

Упорству этого человека можно только позавидовать, но на честного, бесстрашного и благородного рыцаря он все-таки не тянет не только потому, что адвокат Трампа. Считается, что у бывшего мэра Нью-Йорка в борьбе с Соросом и Ко может быть личный интерес, и по сути это борьба за газовый рынок Украины: якобы Сорос контролирует главу «Нафтогаза», а люди Джулиани хотят продавать Киеву американский сжиженный газ через Польшу.

Там, где у Украины газовый рынок, у РФ имеется априорный интерес, но в целом для РФ не важно, за кем из злейших врагов – Соросом или Трампом – будет последнее слово в этом вопросе, поскольку это слово будет против нас.

Вызывает определенное сомнение и то, что Сороса в конечном итоге удастся «призвать к ответу» или даже «припереть к стенке»: скандалы и мутные схемы сопутствуют всей его многолетней деятельности, а он по-прежнему отлично себя чувствует.

Но всего несколькими интервью свести «мастера тактической игры» и «злого гения» к примитивному вору – это все-таки уметь надо. За подобные штрихи к «портрету дьявола» Джулиани точно заслужил аплодисменты. Оказывается, «князь тьмы» гораздо приземленее, предсказуемее и проще, чем казалось всем прежде, а это значит, что он все-таки уязвим.

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