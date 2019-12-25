Анастасия Волочкова разочаровала поклонников танцем Кармен

Известная российская балерина Анастасия Волочкова разочаровала своих поклонников танцем Кармен. Свою адаптацию этой балетной партии она решила показать на ролике в социальной сети Instagram.
Многие поклонники Анастасии Волочковой сходятся во мнении, что балерина от природы наделена талантом выступать именно в этой сфере. Несмотря на это, последнее видео заставило многих усомниться в своих убеждениях. Причиной стала своеобразная адаптация балетной партии Кармен, которую Анастасия Волочкова решила переделать по своему усмотрению. В итоге получился танец с весьма спорной хореографией.
Не только недоброжелатели посоветовали Анастасии Волочковой пересмотреть свой танец, но и её верные поклонники. Последние отметили, что растяжка у балерины, как и прежде, на превосходном уровне, а вот движения скованные и неестественные. Они посоветовали знаменитости обратиться к хореографу или научиться правильной постановке танца, взяв несколько уроков у профессионалов.
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