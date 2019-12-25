Каникулы начинаются: Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс с сыном улетели на Карибские острова

Этот остров был выбран для отпуска неслучайно: ведь именно на Сен-Барте располагается гостиничный комплекс Eden Rock, которым владеет семья Джеймса. В тех местах как раз в разгаре пляжный сезон. Местные папарацци успели поймать момент, когда Пиппа с годовалым сыном на руках выходит из частного самолета, а ее муж несет их сумки. Еще пару чемоданов помогают погрузить на тележку работники аэропорта. Увидеть племянника Кейт Миддлтон вблизи — большая удача: за год жизни (напомним, малыш появился на свет 15 октября 2018-го) Артура смогли заснять всего несколько раз — в январе, в начале августа и в конце лета. В сети уже отметили сходство малыша Артура со своим двоюродным братом, принцем Джорджем.

Интересно, будет ли малыш Артур соблюдать на острове спортивный режим, ведь известно, что уже в 11-месячном возрасте Пиппа начала водить его в бассейн, брать с собой на йогу и даже записала в детский тренажерный зал. Об этом младшая сестра Кейт Миддлтон рассказала в своей колонке для Waitrose Weekend.

Когда Артуру исполнилось 11 месяцев и он стал более мобильным, я пыталась придумать для него разные занятия. Мне нужно было найти что-то большее, чем просто прогулки по парку в коляске. Наш местный детский спортзал был спасением. Там большое пространство для веселья, много мягких предметов, игровых ковриков, лестниц, шаров, качелей, мини-батутов и многого другого, чтобы стимулировать и физически развивать детей. Есть групповые занятия, которые помогают развивать движение, баланс и силу, но в то же время малыши могут и просто свободно играть.

Артур Майкл Уильям Мэттьюс

Годовалый принц Джордж

Напомним, в сентябре 2017-го в Атлантике бушевал ураган «Ирма», от которого сильно пострадал остров Сен-Барт, а отель семьи Мэттьюс был разрушен почти до основания. Два года на территории отеля шел капитальный ремонт, и вот в конце ноября гостиница приняла первых гостей. Территория отеля претерпела некоторые изменения: появились новые номера, веранды, бассейны и комплекс спа. Однако сколько средств было вложено в перестройку — не сообщается.

Мы уже показывали, как гостиница выглядит после реконструкции.

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