«Счастлива до дрожи»: Бузова перестала скрывать роман с известным блогером

В Сети появился анонс финального выпуска шоу «Блан Б», в рамках которого известный юморист Тимур Батрутдинов пытается найти свою любовь. Артисту нужно выбрать лишь между двумя женщинами – Маргаритой Гавриловой

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