«Счастлива до дрожи»: Бузова перестала скрывать роман с известным блогером

В Сети появился анонс финального выпуска шоу «Блан Б», в рамках которого известный юморист Тимур Батрутдинов пытается найти свою любовь. Артисту нужно выбрать лишь между двумя женщинами – Маргаритой Гавриловой
Материал дополняется
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Перед новогодними праздниками у отечественных звезд плотный график. Артисты зарабатывают на корпоративах, концертах и съемках телевизионных «огоньков». Певица Ана Семенович, например, рассказала, что не спала почти двое суток, летала на гастроли. Вернувшись же, вновь отправилась работать. «С самолета я сразу поехала на репетицию в Крокус, но как только я надела концертное платье, увидела своих коллег, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Взбудораженная Шарлиз Терон сделала публичное признание / 13 декабря
- Ученые назвали три продлевающих жизнь напитка / 6 декабря
- Хулиганке Ирине Шейк вручили ношеные носки / 23 декабря
- В Apple не увидели проблемы в быстрой деградации аккумуляторов iPhone X / 25 декабря
- Полуголая Анфиса Чехова разочаровала фанатов / 20 декабря
- Первая женщина-ректор СПбГУ умерла от рака / 25 ноября
- Анна Михалкова показала архивный снимок брата Артёма в честь его дня рождения / 9 декабря
- «Пацан сказал – пацан сделал»: Цискаридзе принял самое важное решение / 13 декабря