Егор Корешков и Полина Максимова вместе появились на предпоказе фильма Бондарчука «Вторжение»

25.12.2019, 14:21, Разное

Отечественные актёры театра и кино Егор Корешков и Полина Максимова перестали скрывать романтические отношения. Недавно пара вместе появилась на публике, посетив прошедший в столице предпоказ широко анонсированного фильма Бондарчука «Вторжение».
На премьерном показе присутствовало множество звёзд российского шоу-бизнеса, к примеру, Филипп Киркоров, Ксения Собчак с супругом, театральным режиссёром Константином Богомоловым и другие. Однако внимание большинства гостей привлекали не именитые звёзды, а пара Полины Максимовой и Егора Корешкова. Артисты, встречающиеся уже несколько месяцев, наконец-то перестали скрывать роман от публики и вместе посетили мероприятие. Они, как и многие другие приглашённые, оделись в соответствии с дресс-кодом во всё чёрное.

На вечеринке, устроенной после предпоказа, Корешков и Максимова демонстрировали прекрасные взаимоотношения, держась за руки и счастливо улыбаясь. Гости мероприятия не оставили без внимания пару, которая долго интриговала публику молчанием, подарив бурные аплодисменты и пожелания дарить друг другу любовь и радость.



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