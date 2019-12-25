Четырехмесячный сын Екатерины Архаровой встретит свой первый Новый год за границей

Совсем недавно у российской актрисы Екатерины Архаровой и бизнесмена Артема Илясова родился сын Данила. Четырехмесячный первенец встретит свой первый Новый год за границей.

Артистка впервые стала матерью и с радостью наслаждается новыми впечатлениями. Она полностью посвятила себя семье и на время отказалась от любимой работы. Супруги вместе с малышом отправились в Тель-Авив, чтобы там встретить Новый год. Они сняли роскошное жилище с видом на море. В скором времени к ним приедут родители актрисы. Новогодние праздники планируют провести в узком семейном кругу. Екатерина Архарова счастлива и наслаждается каждой минутой, единственное, что вводит в смятение, — это отсутствие снега. К работе Архарова планирует приступить сразу после праздников. Пока же получает удовольствие от улыбок сына.

Родителей удивляет спокойный характер ребенка, ведь он практически никогда не плачет. Он мужественно перенес новогоднюю фотоссесию, несмотря на то что ему четыре раза меняли одежду. Актриса похвалилась, что малыш за сорок минут съемок ни разу не капризничал, позировал и улыбался на камеру.

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