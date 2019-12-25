В Башкирии водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с поездом

25.12.2019, 14:21, Разное

В Башкирии мужчина, который находился за рулем легкового авто, погиб во время столкновения транспортного средства с грузовым поездом. Правоохранители уже начали расследование произошедшего инцидента, подробности станут известны позже.
Инцидент произошел сегодня в районе населенного пункта Ассы. По предварительным данным, после столкновения легкового авто и поезда житель за рулем иномарки погиб от полученных травм на месте. Медики, прибывшие по вызову, констатировали гибель местного жителя.

На данный момент подробности произошедшего устанавливаются сотрудники правоохранительных органов, ведется расследование. Данные будут предоставлены позже.



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