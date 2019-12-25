Боевики отказались сдать сирийский Маарет-Нууман

25.12.2019, 14:19, Новости дня

Контролирующие город Маарет-Нууман в сирийской провинции Идлиб боевики отказались сдать его без боя в ходе переговоров с властями Сирии, сообщил член комитета по национальному примирению Умар Рахмон.

«Действующие в Маарет-Нуумане террористические группировки отказались начать какое-либо примирение, несмотря на сильное желание у мирных жителей вернуться в лоно государства», – передает РИА «Новости» слова Рахмона газете проправительственной газете al-Watan.

Он подчеркнул, что сирийские власти в таких случаях всегда предлагают примирение, прежде чем начать боевые действия.

Напомним, в понедельник al-Watan сообщила, что правительственные сирийские войска освободили стратегически важный поселок Джарджаназ в провинции Идлиб.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Подводя итоги 2019 года в России, компания Hyundai рассказала о том, какие новинки она привезет на наш рынок и когда примерно начнутся их продажи. yundai привезет в России в следующем году целый ряд новых и обновленных автомобилей. Об этом сообщает корреспондент Autonews.ru со ссылкой на официального представителя корейского бренда. Так, в марте компания начнет продажи […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика