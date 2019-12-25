Боевики отказались сдать сирийский Маарет-Нууман

Контролирующие город Маарет-Нууман в сирийской провинции Идлиб боевики отказались сдать его без боя в ходе переговоров с властями Сирии, сообщил член комитета по национальному примирению Умар Рахмон.
«Действующие в Маарет-Нуумане террористические группировки отказались начать какое-либо примирение, несмотря на сильное желание у мирных жителей вернуться в лоно государства», – передает РИА «Новости» слова Рахмона газете проправительственной газете al-Watan.
Он подчеркнул, что сирийские власти в таких случаях всегда предлагают примирение, прежде чем начать боевые действия.
Напомним, в понедельник al-Watan сообщила, что правительственные сирийские войска освободили стратегически важный поселок Джарджаназ в провинции Идлиб.
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