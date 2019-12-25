В Крыму отреагировали на возбуждение Украиной дела из-за прибытия поезда

Возбуждение уголовного дела на Украине после прибытия в Севастополь поезда из Санкт-Петербурга глава парламента Крыма назвал «обычной реакцией неадекватной власти» и отметил, что Киев раздражает успешный запуск железнодорожного сообщения на полуострове.

«Это обычная реакция неадекватной власти. Им больше ничего не остается делать, так как они понимают, что Крым утерян навсегда. Все, что происходит в Крыму, их раздражает, и ничего они с этим сделать не могут. Раздражает не тот факт, что пошел поезд, а сам факт нашей преуспеваемости», – цитирует Константинова РИА «Новости».

По его словам, Украина ожидала, что Крым будет прозябать без электричества, с плохой инфраструктурой и будет жаловаться на жизнь.

«Это были бы те события, которые они ожидали. На фоне того негатива, который происходит в самой Украине, позитивная информация, которая идет с Крыма, она, конечно, всячески украинскими властями торпедируется, чтобы люди не знали, что здесь происходит», – отметил Константинов.

Напомним, в среду первый поезд из Петербурга прибыл в Севастополь. Прокуратура Украины возбудила уголовное дело в связи с прибытием поезда в Крым. Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.





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