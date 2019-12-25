Крымский мост: устроивших дерзкую провокацию украинцев поставили на место

25.12.2019, 14:18, Разное

Так называемая Прокуратура Автономной Республики Крым
возбудила уголовное дело по статье «Незаконная переправка лиц через
государственную границу Украины». Она предусматривает до пяти лет лишения
свободы.

Ничего особенного в действиях украинских властей нет,
возбуждение уголовного дела идет в русле той политики, которую Киев проводит в
отношении полуострова с 2014 года. «Мирные граждане проехали к своим
родственникам в Крым, ничего не нарушали, это очевидно», – сказал в
комментарии для «Дни.ру» заявил эксперт движения «сильная
Россия» по правовым вопросам, адвокат Янис Юкша.

Украинские провокации будут продолжаться, уверен эксперт.
«Киев нацелен не на поиск примирения, а на раскручивание напряженности
вокруг действий, которые совершает Россия», – сказал Юкша.

Эксперт считает, что Москва должна активнее противостоять
провокационной политике, в том числе попыткам переписать историю.
«Например, я предложил ввести в Уголовный кодекс наказание для лиц,
которые не признают итоги Великой Отечественной войны», – рассказал
политолог.

Такая практика уже существует. Юкша напомнил, что в Германии
действует уголовная ответственность за отрицание Холокоста.

Напомним, 23 декабря Владимир Путин открыл железнодорожную
часть Крымского моста. В тот же день из Санкт-Петербурга в Севастополь
отправился первый пассажирский поезд.

В город русской воинской славы состав прибыл утром 25
декабря. Вслед за ним идет поезд по маршруту Москва – Симферополь. Планируется,
что в дальнейшем через Крымский мост пройдут другие железнодорожные маршруты.



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