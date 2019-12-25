Наука: Новое открытие поможет вовремя повысить IQ у детей

Новый генетический тест поможет предупредить у ребенка низкий уровень интеллекта и провести оперативное медицинское вмешательство. Это позволит решить проблему до того, как она даст о себе знать.

Исследователи обнаружили, что у детей до семи лет с генетическим отклонением и низким уровнем гормонов щитовидной железы вероятность наличия низкого уровня интеллекта (IQ ниже 85) увеличивается в четыре раза. Это открытие делает возможным раннее диагностирование и лечение проблемы у 30 000 детей ежегодно стандартными гормональными препаратами, прежде чем это отразится на их успехах в учебе, пишет британская газета The Telegraph.

Если другие исследования подтвердят наши выводы, то генетический тест может дополнить стандартный неонатальный тиреоидный скрининг по выявлению у детей низкого уровня интеллектуального развития, — заявил ведущий исследователь доктор Питер Тейлор из Медицинской школы Кардиффского университета (Великобритания).

Стоит отметить, что около 4 процентов населения имеют мутацию гена и пониженный уровень гормонов щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы необходимы для нормального развития мозга ребенка. Ученые наблюдали фермент дейодиназы 2-го типа, который взаимодействует с тиреоидными гормонами в клетках. Мутацию в гене, который кодирует этот фермент, также связывают с диабетом и повышенным кровяным давлением.

В своем исследовании ученые изучили генетические данные и уровень интеллекта 3 123 детей в возрасте до семи лет. У детей только лишь с пониженным уровнем гормонов щитовидной железы увеличение риска наличия низкого уровня интеллекта не наблюдалось.

Результаты исследования были представлены на собрании Британского общества эндокринологов в Ливерпуле.

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