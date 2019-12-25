Скончалась автор главной песни из сериала «Друзья»

25.12.2019, 14:12, Разное

Американская композитор Элли Уиллис, написавшая музыку к популярному комедийному сериалу «Друзья», скончалась в возрасте 72 лет в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала остановка сердца, сообщает Vse42.ru.

Известность Уиллис принесла песня «I’ll Be There for You», которую исполнила группа The Rembrandts. Она играла на фоне вступительной заставке к сериалу и полюбилась многим фанатам. Женщина дважды становилась лауреатом премии «Грэмми» за саундтрек к фильму «Полицейский из Беверли-Хиллз» и работу в мюзикле «Цветы лиловые полей». й»



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