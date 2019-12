Скончалась автор главной песни из сериала «Друзья»

Американская композитор Элли Уиллис, написавшая музыку к популярному комедийному сериалу «Друзья», скончалась в возрасте 72 лет в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала остановка сердца, сообщает Vse42.ru.

Известность Уиллис принесла песня «I’ll Be There for You», которую исполнила группа The Rembrandts. Она играла на фоне вступительной заставке к сериалу и полюбилась многим фанатам. Женщина дважды становилась лауреатом премии «Грэмми» за саундтрек к фильму «Полицейский из Беверли-Хиллз» и работу в мюзикле «Цветы лиловые полей». й»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Выплаты на детей-сирот будут увеличены с 2020 года, заявила 24 декабря в Facebook министр социальной политики Украины Юлия Соколовская. По ее словам, соответствующее решение поддержал Кабинет Министров – утвердил порядок использования средств с начала 202 года. «Мы четко настроены отходить от интернатов и развивать семейные и приближенные к семейным формы воспитания детей, и делаем все возможное […]