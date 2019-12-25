Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть» в праздники

25.12.2019, 14:12, Новости дня

Глава российского правительства Дмитрий Медведев пожелал президенту Владимиру Путину хорошего Нового года и по возможности «немножко отдохнуть».

По традиции, перед Новым годом глава государства приехал в Белый дом на встречу с членами кабмина.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я от имени правительства еще раз хотел бы вас поблагодарить за внимание к деятельности правительства, за постоянные контакты, решения, которые быстро принимаются президентом в необходимых случаях, и конечно, пользуясь этой возможностью, пожелать вам от имени правительства хорошего Нового года, ну и естественно немножко отдохнуть, если это получится», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

«Ну и от имени правительства хотел бы вас пригласить попить чайку сейчас», – добавил премьер.

В свою очередь Путин в ходе встречи с членами кабмина заявил, что у российского правительства фактически нет выходных. «У правительства всегда много задач, у правительства фактически нет никогда выходных, дежурная служба вообще работает в режиме нон-стоп постоянно, и находящиеся здесь коллеги», – сказал президент.

Он отметил, что знает это по собственному опыту общения с коллегами из правительства. «Знаю, что вы всегда на посту, всегда на связи, всегда в материале, всегда думаете о том, что предстоит сделать в самое ближайшее время, чтобы качество работы нашей поднять на новый уровень», – заключил российский лидер.



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