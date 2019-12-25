В Красноярском крае РФ вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, 15 человек пострадали

В Красноярском крае РФ сегодня совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, который попал в снежный вихрь. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям РФ края.

На борту вертолета находились 24 человека. Он следовал по маршруту поселок Байкит – нефтянное месторождение.

У воздушного судна повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта.

По данным ТАСС, пострадали 16 человек, из них пять госпитализированы. У двух госпитализированных переломы, у троих ушибы легкой степени, угрозы жизни для пострадавших нет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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