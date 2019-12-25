Автоновости: Владеть автомобилем в России оказалось дороже, чем в Англии

Но дешевле, чем во Франции, Италии или Швейцарии: подсчитана средневзвешенная стоимость владения автомобилем. И без того немаленькая сумма в будущем может заметно вырасти благодаря ценам на бензин и обслуживание.

Среднестатистическому россиянину автомобиль обходится в 32,2 тысячи рублей в месяц. Эти данные приводят "Известия" со ссылкой на исследование одной из крупнейших онлайн-площадок России по торговле автомобилями. Подсчеты учитывали расходы на топливо, ремонт, страховку, транспортный налог, штрафы и стоимость парковки и тому подобное, но необходимо отметить, что цифра эта – средняя и подразумевает участие в подсчетах как владельца ветхих "Жигулей", так и, допустим, обладателя новенького Range Rover.

Названы автомобили, не теряющие в цене при перепродаже

В пересчете на европейскую валюту эта сумма составляет 468 евро и примерно равна тем расходам, которые несет средний автовладелец из Германии. Жители Великобритании, Греции, Турции, Польши, Румынии и Чехии тратят меньше (иногда заметно меньше), а, к примеру, обитатели Португалии, Австрии, Нидерландов и стран Скандинавии – заметно больше (до 700 евро).

Между тем, некоторые эксперты, опрошенные изданием, успели заявить о том, что сами по себе эти цифры ни о чем не говорят: во-первых, расходы у владельцев автомобилей разного класса с разным пробегом будут очень отличаться, а во-вторых, рассматривать цифры необходимо только в привязке к данным о средней зарплате по стране. Сами по себе расходы могут казаться крупными, но в объеме среднемесячного дохода могут занимать 7-10%.

Предполагается, что в последующие годы владение автомобилем (которые тоже непрерывно дорожали и будут дорожать) в России будет обходиться все дороже. Способствовать этому будут рост налогов и акцизов, который повлечет за собой увеличение стоимости топлива, из-за колебаний курсов валют продолжат дорожать запчасти и тому подобное.

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