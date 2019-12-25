Мнение: Путин подложил Штатам трубу! В Китае!

Путин продал весь газ в Китай практически даром – рассказывают нам либеральные эксперты, пуская скупую демократическую слезу. В нормальных странах развивают альтернативную энергетику и оставляют полезные ископаемые потомкам, пока «Газпром» и «Роснефть» транжирят народное достояние – слышим мы стоны от лучших людей этой страны, которых Путин буквально загнал в оппозиционное подполье!

А с этим газопроводом «Северный поток – 2» так вообще бардак!

Это 22-й ролик-расследование "УспехРашаТВ"! Распространяйте, товарищи, пускай отбиваются, теперь наша очередь!

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Счастья вам! Вместе победим!

Источник: Вместе победим!

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