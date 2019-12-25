Наказана бившая детей книгами экс-директор школы

Экс-директора забайкальской школы оштрафовали за жестокое обращение с детьми на уроках, информирует прокуратура Забайкальского края.

Директор в январе проводила урок литературы в пятом классе, и применила насилие против пятерых учеников, сообщается на сайте ведомства.

Суд установил, что преподаватель дергала учеников за волосы и уши, била книгой по голове и животу, толкала, заставила стоять на протяжении всего урока. Суд постановил оштрафовать бывшего директора на 40 тыс. рублей.

Расследование проходило в течение всего 2019 года, все это время директор продолжала работать в заведении. После вмешательства прокуратуры ее уволили.

Ранее в Сочи учителя физкультуры уволили после нападения детей на одноклассника.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Многие относятся к насморку беспечно, полагая, что это пустяковое заболевание. Однако он может быть не так безопасен, как кажется на первый взгляд. Даже если нет повышенной температуры, лучше при рините соблюдать постельный режим. Если же остаться дома не получается, то на работе нужно соблюдать определенные ограничения. Медики советуют как можно чаще проветривать и увлажнять помещение, […]