Школьники отравились конфетами с метадоном в Ленобласти

25.12.2019, 14:05, Новости дня

В деревне Гарболово в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области четверых школьников госпитализировали после отравления, вызванного употреблением конфет с метадоном, сообщают СМИ.

Как передает «78 канал», девять учеников шестого класса обратились в медкабинет школы и пожаловались на боль в животе и головокружение.

Сотрудникам скорой помощи дети рассказали о том, что стали плохо себя чувствовать после съеденных конфет, которые в учебное заведение принес один из учеников.

Конфеты направили на экспертизу, которая установила, что школьники отравились метадоном.

Напомним, ранее следственное управление СК по Забайкальскому краю сообщило, что по факту отравления пятерых детей конфетами «Бешеная пчелка» с синтетическими наркотиками в Чите возбуждено уголовное дело.



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