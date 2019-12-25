«Виноваты все!»: Голикова высказалась об ужасной оптимизации здравоохранения

Голикова считает, что в ужасной оптимизации здравоохранения виноваты и федеральная, и региональная власти.

Оптимизация системы здравоохранения в ряде российских регионов в 2019 году была проведена ужасно. Такую оценку, к слову сказать, уже во второй раз дала системе здравоохранения вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», — заявила чиновница накануне в эфире телеканала «Россия-1».

Вице-премьер подчеркнула, что в этом «виноваты все — и центр, и регионы», и теперь нужно думать о способах исправления этой ситуации.

Некоторые регионы не хотят передавать свою систему здравоохранения под федеральный контроль, поэтому обсуждение перевода здравоохранения на уровень федерации еще впереди, констатирует чиновница.

Вице-премьер также рассказала, что пилотный проект по лекарственному страхованию может быть запущен в ряде регионов уже в следующем году.

«Сейчас законопроект находится в высокой стадии готовности, в 2020 году мы его будем принимать, по проведению пилотного проекта в отдельных регионах по лекарственному страхованию, когда человек может приобрести лекарства, а государство ему компенсирует», — уточнила она.

При это Голикова подчеркнула, что такой масштабный проект невозможно реализовать за один год. Для этого необходимо проанализировать действие связанных с ним финансовых механизмов.

Вопрос с оптимизацией системы здравоохранения актуализировался после того, как 31 октября президент России Владимир Путин раскритиковал схематическую оптимизацию первичного звена здравоохранения. Глава государства выразил недовольство тем, что россияне чаще всего жалуются на недоступность медицинских учреждений, которые находятся на другом конце города или в соседнем районе.

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