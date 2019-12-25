Жизнь после кукурузы: скромный герой Дамир Юсупов впервые рассказал, как сажал самолёт

Дамир Юсупов не обрадовался обрушившейся на него славе, потому что стало меньше времени на семью и детей.

После героической посадки самолета «Уральских авиалиний» на кукурузное поле пилот Дамир Юсупов прославился на всю страну. Первое время герой скрывался от журналистов и не хотел ничего рассказывать. Но сделал исключение порталу Е1.ru, которое сегодня опубликовало большое интервью с Дамиром Юсуповым.

В интервью пилот впервые подробно рассказал о событиях того дня. При этом признался, что «как такового решения» сажать самолет не было. «Просто все вышло само собой», сказал Дамир.

«Сначала один двигатель потерял мощность, потом второй — частично. И самолет перешел в постоянное устойчивое снижение. Всё, что от нас требовалось, — посадить его без кренов, потому что касание было неизбежным. Вернуться обратно было уже нельзя, потому что самолет летел вниз. Поэтому и решение возникло само по себе», — пояснил ситуацию Дамир Юсупов.

Пилот рассказал, что никаких других вариантов у экипажа не было. Теперь же можно только предполагать, хватило бы мощности второму двигателю, чтобы вернуться в аэропорт вылета.

Также Юсупов рассказал, как после посадки пассажиров увезли, а затем на место посадки приехали следователи. Они вместе с экипажем осмотрели повреждения, которые получил самолет. Затем сотрудников авиакомпании повезли проверять на наркотики и алкоголь, что является вполне стандартной процедурой.

По словам Дамира Юсупова, в момент посадки он не испытывал страха. Зато потом появился «груз ответственности».

«Я понимал, что всё это будет публично, но то, что ажиотаж будет таким, я даже не предполагал. В первые моменты были только мысли о самолете, о случившемся. Смотришь на этот самолет, и становится страшно неприятно, что он в поле. Обычно же всё заканчивается на аэродроме, на стоянке, а тут в поле. И такие серьезные повреждения. Ни о каком ажиотаже, ни о наградах мыслей вообще не было. Понятно, что для людей это радость, что всё завершилось благополучно, но мне было не до этого, стресс был серьезный», — сказал Юсупов.

Не стал Дамир Юсупов он скрывать и того, что не обрадовался обрушившейся на него славе. Просто из-за этого стало меньше времени на семью и детей, объяснил он. Для себя главной и большой наградой считает, что все пассажиры остались живы и здоровы.

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