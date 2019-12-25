«Жги, Севастополь!»: крымчане встретили первый поезд из России танцами на перроне

25.12.2019, 14:01, Новости дня

Несмотря на дождь встретить поезд «родную семерочку» вышли сотни жителей города

В Севастополь прибыл первый после возобновления железнодорожного сообщения с материком поезд из Санкт-Петербурга, сообщает сегодня РИА Новости Крым.

Состав встречали журналисты, местные общественники, представители властей и рядовые жители города в сопровождении военного оркестра ЧФ. На привокзальной площади установлен большой экран, на котором в режиме реального времени показывали прибытие поезда. Поезд номер 7 «Санкт-Петербург», который крымчане уже назвали «родная семерочка» пришел встречать весь город, несмотря на дождь.

В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первые пассажирские поезда свяжут полуостров с Москвой и Санкт-Петербургом. Первым пассажирским поездом, который пересек Керченский пролив по Крымскому мосту, стал питерский состав, следующий в Севастополь.

В ноябре глава Крыма Сергей Аксенов заявил о планах ввести новые маршруты в Крым к началу курортного сезона. На полуостров хотят пустить поезда из Екатеринбурга и Мурманска, Кисловодска и Краснодара. Кроме Симферополя поезда пойдут также в Евпаторию и Феодосию. Первый поезд выехал в Крым из Петербурга 23 декабря. Он отправился в Севастополь с Московского вокзала в 14:00.



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