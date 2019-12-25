Стыд за Крымский мост: поезд пустили, а долги не вернули

«Мы получили последний платёж 31 декабря!», — рассказал Валерий Епанчинцев, директор ООО «Умр-ЮГ».

Крымский мост 23 декабря пережил важный этап своей истории — президент Владимир Путин дал старт железнодорожному движению. Важнейшая для страны магистраль, связавшая полуостров с материком, приобрела новое значение и новые возможности.

Открытие ж/д сообщения — важное радостное событие для всей страны. Но радость строителей, возводивших мост омрачается тем, что им до сих пор не заплатили за выполненные работы. 19-километровый мост строили с февраля 2016 года, и сперва выплаты шли гладко.

Но в ноябре 2018 года начались проблемы. И по сей день небольшие компании и индивидуальные предприниматели не могут получить миллионы рублей от субподрядчика фирмы «Деко». Соответственно компании не могут расплатиться с рабочими, а их самих ждёт банкротство.

«Мы получили последний платёж 31 декабря!», — рассказал Валерий Епанчинцев, директор ООО «Умр-ЮГ».

По словам одного из строителей, представители «Деко» в грубой форме отвечают, что денег нет и не будет. Тем временем, компания является ответчиком по 86 делам арбитража и имеет 14 производств с долгом на 116 247 890 рублей. Что это в перспективе означает для страны? Что больше не будет реализовано ни одного подобного проекта. Обманутые строители Крымского моста просто не согласятся ввязываться туда, где их снова «кинут». А многие уже и не смогут продолжать деятельность по финансовым причинам.

Изначально масштабный национальный проект по возведению моста не вызывал никаких опасений. Та самая «Деко» является одним из субподрядчиков основного строителя моста — компании «СГМ-Мост». Это дочка компании «СтройГазМонтаж», которой владеет Аркадий Ротенберг. Движения всех финансовых потоков были прописаны и велись через Мособлбанк. Авторитетные фигуры, государственная поддержка — что могло пойти не так? Рабочие не сомневались, что получат всё в срок и до копейки. Теперь же они вынуждены просить собственные деньги, при этом безрезультатно.

В апреле 2019 года был уволен генеральный директор «Деко» Анатолий Вопилов. После него руководители стали менялись один за другим, а фирма начала разваливаться. Разумеется, не выплачивая ничего по долгам. «СГМ-Мост» никаких ответов попавшим в беду компаниям не даёт, переложив всю ответственность на «Деко».

В июне 2019 года строители записали видеообращение к президенту Путину. Но проблема не решена и сейчас. Под угрозой находятся не только строители и их семьи. Под угрозой репутация проекта, которым гордится вся страна. И хотела бы гордиться и в будущем.

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