Мнение: Застой в пластической хирургии, средняя талия в Playboy и польская «курва»

1. В продолжение вопроса о триумфе бодипозитива в мире (не только в США). Согласно докладу Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), в 2018 году число операций, выполняемых пластическими хирургами, упало на 0.6%. Если судить по этой выборке, человечество всё с меньшей охотой ложится под нож ради красоты:

https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2019/12/ISAPS-Global-Survey-Results-2018-new.pdf

Впрочем, количество вмешательств по увеличению груди и удалению лишнего жира всё-таки выросло (на 6,1% и 9,2% соответственно). Общее же падение произошло за счёт снижения популярности операций по изменению век (на 22%) и формы носа (на 20,7%) – как раз тех, что делают себе азиаты, желающие иметь европейскую внешность.

Также, вероятно, хирургия теряет в популярности и по той простой причине, что на 10,4% увеличилось количество нехирургических эстетических процедур (вроде инъекций). Такие процедуры часто являются более безопасными и обратимыми. Вместе с тем, число процедур по удалению нежелательных волос сократилось на 8,8%, а по фотоомоложению лица – на 25%.

В общем и целом, создаётся впечатление, что в современной бодипозитивной эпохе люди по-прежнему стремятся к эстетике, но всё больше ценят здоровье и всё меньше готовы им рисковать. Красивое тело, – а значит, и здоровый вес, и половая привлекательность, – по-прежнему остаются востребованы, а вот насчёт лица стали заморачиваться куда меньше, чем раньше.

Подробных данных по России, в докладе, к сожалению нет. Говорится только, что мы на 7 месте в мире по числу пластических хирургов (1800 человек). Больше, в порядке возрастания, только в Индии, Южной Корее, Японии, Китае, Бразилии и США (у американцев таких специалистов – 7009 человек). В Германии эстетических хирургов меньше, чем у нас (всего 1400 человек), однако Россия всё же занимает первое место в списке стран, граждане которых приезжают на пластические операции в ФРГ.

2. Ещё одно подтверждение тренда на рост популярности видных женщин. По моделям «Плейбой» и победительницам крупнейших американских конкурсов красоты видно, что с 1920-х по 1960-х их талии становились всё более тонкими (по отношению к бёдрам), но потом начали утолщаться обратно:

https://twitter.com/Scientific_Bird/status/1200854947270742016

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0123284

Талия считается по показателю WHR, отношению талии к бёдрам. Так, например, для классического соотношения 90-60-90, которое работало 50 лет назад, WHR = 0,67. Сейчас стандарты красоты другие, это уже скорее 90-65-90.

Интересно, что исследователи по ссылке померили заодно и женские античные статуи, выяснив, что с 500 года до нашей эры по 400 год нашей эры стандарт красоты был на удивление стабильным с WHR=0,74 (например, 90-66-90).

В Средние века реалистичных голых женщин художники не изображали, поэтому данных нет, а вот начиная с XV века, – когда вновь появились картины в жанре ню, – вплоть до 1960-х средний показатель WHR упал примерно с 0,77 до 0,67.

Итого, современное американское общество на всех порах движется к античному идеалу женской талии, 0,74. Наверное, это не так уж и плохо – древние греки всё-таки знали толк в красоте.

Однако тренд настолько крутой, а пропаганда бодпозитива столь мощная, что лет через 10-20, вероятно, придётся говорить уже о движении к верхнему пределу WHR, считающемуся здоровым – 0,85. Талия подобной величины была зафиксирована пока лишь у одной модели Playboy: другие упитанные модели на страницы журнала ещё только ждут своей очереди, чтобы попасть на страницы журнала.

Средние показатели талии и бёдер у тщательно отобранных моделей, разумеется, сами по себе не отражают проблему ожирения в США, от которого страдают 36,2% всех американцев:

https://olegmakarenko.ru/1744398.html

В комментариях к указанному посту, однако, написали, что главные толстяки в США – это мужчины (преимущественно белые). Если верить этому достаточно спорному утверждению, то американские женщины, получается, и вправду становятся всё более похожи на античных Афродит и Венер?

3. На форуме 9gag удивляются спокойному терпению поляков и тому, как часто они произносят слово «курва» в своей обыденной речи:

https://9gag.com/gag/aV0KxM8

Похоже, некоторые стереотипы всё же имеют под собой определённую почву.

Источник: Место для дискуссий

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