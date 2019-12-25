Против мэра Туапсе возбудили новое дело

Краснодарские следователи установили, что мэр Туапсе Владимир Зверев причастен к получению крупной взятки, информирует следственное управление СК по Краснодарскому краю.

«Выявлен еще один эпизод преступной деятельности главы Туапсинского городского поселения… Возбуждено еще одно уголовное дело… Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, весной 2019 года Зверев потребовал от бизнесмена деньги за получение земельного участка в аренду и «оказание дальнейшего покровительства», на что тот согласился.

«В результате чиновник получил от заявителя взятку в размере 1,6 млн рублей. Данные обстоятельства подтверждаются следственными действиями, а также материалами, предоставленными оперативными сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю», – отметили в СК.

Предприниматель собирался взять в аренду участок на 49 лет, а чиновник знал, что это нельзя проводить без торгов, но все равно издал соответствующее постановление.

Документ намеренно исказили, уверены следователи, по их мнению, якобы основания выделить землю нашел Туапсинский городской суд. В итоге бизнесмен получил участок в аренду по заниженной цене.

В августе Следственный комитет РФ сообщил, что Зверева подозревают в превышении полномочий и подлоге, из-за которых бюджет Туапсе потерпел ущерб на 23 млн рублей.

Зверева заключили в СИЗО, новое уголовное дело соединили с предыдущим в одно производство.

Зверев по-прежнему числится главой города.

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