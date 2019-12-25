Сотруднику ФБК Руслану Шаведдинову запретили пользоваться телефоном и общаться с внешним миром

Сотруднику ФБК Руслану Шаведдинову, которого увезли в служить в воинскую часть на архипелаг Новая Земля, запретили пользоваться телефоном и общаться с внешним миром. Об этом сообщил основатель ФБК Алексей Навальный, которому удалось поговорить с Шаведдиновым.

Телефон, с которого Шаведдинов позвонил Навальному, дал ему начальник медицинской части, чтобы Шаведдинов сообщил имейл, на который можно прислать его медицинские документы.

«Ему уже объявили, что телефон он не получит ни при каких обстоятельствах. Несмотря на то, что у всех остальных рядовых срочной службы (раз уж Минобороны считает Руслана таковым) телефоны есть. А в субботу вообще официальный день, когда можно звонить. Руслану сообщили, что ему нельзя будет звонить и по субботам. И вообще никаких коммуникаций с внешним миром у него не будет», — написал Навальный.

Ранее заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев заявил, что Руслан Шаведдинов отправлен на военную службу на законных основаниях, поскольку долгое время уклонялся от службы, место службы выбрано «в соответствии с результатами медицинского обследования».

Накануне стало известно, что Руслана Шаведдинова увезли проходить срочную службу на Новую Землю.

С Шаведдиновым не было связи почти сутки, после того как в понедельник вечером к нему домой пришли сотрудники органов, разодрав обивку входной двери и выпилив замок болгаркой. После этого Шаведдинова увезли в неизвестном направлении, в юридической помощи или звонке ему отказали.

Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Андрей Чаплыгин рассказал, что Руслан был призван на военную службу, однако он «приостановил выполнение решения о призыве подачей иска в суд». «Если его попытаются отправить в войска, в отношении военкома можно возбуждать уголовное дело», — подчеркнул Чаплыгин.

В разговоре с The Insider он пояснил: «Основное нарушение в том, что военкомат до начала призыва должен был истребовать из поликлиники амбулаторную карту Руслана. Этого сделано не было. Поэтому Руслан обратился в суд с иском об оспаривании решения о призыве, тем самым приостановив выполнение решения».

То же самое сказал Алексей Навальный.

Позднее в распоряжении The Insider оказалась фотография, на которой видно, как отображается статус мобильного номера Шаведдинова в базе оператора Yota. Статус абонента указан как «активный», несмотря на то, что ранее Руслану не удалось связаться по телефону ни с кем в тот момент, когда в его квартиру ворвались силовики. При звонке на сотовый Руслана автоответчик сообщал: «обслуживание абонента временно приостановлено».

Сейчас при звонке на номер Руслана сообщается, что абонент находится не в сети. Также к номеру Шаведдинова прикреплена плашка с пометкой «о всех действиях по номеру сообщать в PR». По словам источника The Insider в Yota, он видит это впервые.

В пресс-службе Yota пообещали предоставить комментарий оператора, однако это не было сделано в течение всего дня.

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