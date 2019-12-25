Американца – ветерана АТО суд в Виннице отпустил из-под стражи под домашний арест

24 декабря Винницкий апелляционный суд изменил меру пресечения для гражданина США, участника антитеррористической операции на Донбассе Крейга Ленга, которого объявили в международный розыск за двойное убийство.

Об этом проинформировал сайт судебной власти Украины.

«Для обеспечения выдачи лица (экстрадиционного ареста) Винницкий апелляционный суд применил к гражданину США Крейгу Лангу круглосуточный домашний арест до 3 февраля 2020 года. До этого подозреваемый находился под стражей», – сказано в сообщении.

Постановление Винницкого городского суда, которым Лангу продлили арест до 3 февраля, апелляционный суд отменил.

Координатор Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Веремеенко сообщил в Facebook, что Ленга передержали под стражей пять часов, освободить его удалось после вмешательства Офиса омбудсмена и Государственного бюро расследований.

Натуральний kidnapping. Незаконне тримання під вартою.Або пару слів про законодавство ВІННИЦЬКОЇ НАРОДНОЇ… Posted by Oleg Veremiyenko on Teisipäev, 24. detsember 2019

Ланга задержали 21 августа на границе с Молдовой, когда он попытался выехать за пределы Украины, чтобы продлить визу.

Правоохранительные органы США требуют экстрадиции Ленга, его адвокаты против этого, так как считают, что в Соединенных Штатах ему может угрожать смертная казнь.

Как сообщает «Радіо Свобода», Ленг – бывший американский военный. Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Ираке. В Украину Ленг приехал в 2015 году, присоединился к «Правому сектору» на Донбассе как доброволец, воевал в АТО более года, затем в 2016-м подписал контракт с Вооруженными силами Украины, но через несколько месяцев расторг его.

В США его подозревают в убийстве семейной пары, которой Ленг якобы должен был продать оружие. Это произошло в 2018 году, американские правоохранители считают, что Ленг и его знакомый совершили убийство с целью грабежа. По данным «Радіо Свобода», $3 тыс., которые были у погибших, были нужны Ленгу и его приятелю для оплаты поездки в Венесуэлу, где они планировали присоединиться к силам, противостоящим правительству президента Николаса Мадуро.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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