Пенсионер продал мешок алмазов за билеты «банка приколов»

25.12.2019, 13:51, Новости дня

Московский пенсионер продал мешок драгоценностей за 2 млн долларов «банка приколов».

Мужчина познакомился с покупателем по имени Станислав, заключил с ним договор о продаже и отдал ему сумку с алмазами, а взамен получил сумку с поддельными банкнотами, пишет РЕН-ТВ.

После этого потерпевший понял, что его обманули, и написал заявление в полицию.

По данным «Радио Комсомольская правда», пенсионер – житель Москвы, он много лет проработал огранщиком.

За годы работы он собрал целую коллекцию драгоценных камней, в 80 лет он решил реализовать эти ценности.

По этим сведениям, полицейским удалось найти подозреваемого и двух его подельников. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

В декабре пенсионерка в Москве отдала 3 млн рублей из-за «хакерской атаки» на банк, в котором она обслуживалась.



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