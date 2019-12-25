Пенсионер продал мешок алмазов за билеты «банка приколов»

Московский пенсионер продал мешок драгоценностей за 2 млн долларов «банка приколов».
Мужчина познакомился с покупателем по имени Станислав, заключил с ним договор о продаже и отдал ему сумку с алмазами, а взамен получил сумку с поддельными банкнотами, пишет РЕН-ТВ.
После этого потерпевший понял, что его обманули, и написал заявление в полицию.
По данным «Радио Комсомольская правда», пенсионер – житель Москвы, он много лет проработал огранщиком.
За годы работы он собрал целую коллекцию драгоценных камней, в 80 лет он решил реализовать эти ценности.
По этим сведениям, полицейским удалось найти подозреваемого и двух его подельников. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
В декабре пенсионерка в Москве отдала 3 млн рублей из-за «хакерской атаки» на банк, в котором она обслуживалась.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: ОНФ и движение «Волонтеры Победы» дали старт всероссийской акции «С Новым годом, ветеран» в рамках проекта «Забота о ветеранах». Добровольцы с 25 декабря начали посещать участников Великой Отечественной войны и дома престарелых, сообщается на сайте ОНФ. Активисты дарят свое тепло, заботу, внимание ветеранам, проводят для них праздничные концерты, поздравляют с наступающим Новым годом, при необходимости […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как правильно поднимать тяжести? Ученые не уверены, что спина обязательно должна быть прямой / 3 декабря
- Конгрессмен США — последние три года общение с русскими было под запретом / 6 декабря
- Forbes составил список миллиардеров-неудачников / 21 декабря
- Банки готовы понизить ставки по ипотеке вслед за снижением ключевой ставки / 16 декабря
- Роскосмос заказал «туристический» «Союз» / 23 декабря
- Во фракции «Слуга народа» назвали драку с участием Богданца в Раде провокацией / 11 декабря
- ДНР отказалась включать выборы в Донбассе в украинский электоральный цикл / 5 декабря
- Ученые нашли связь между краской для волос и раком, но призывают сохранять спокойствие / 4 декабря