Гаджеты: Очки дополненной реальности от Oppo

25.12.2019, 13:49, Новости дня


Китайская компания расширяет свой ассортимент и сообщает о планах выпуска уже в первом квартале будущего года своих первых очков дополненной реальности (AR) под маркой Oppo AR Glasses.


Производитель не раскрывает подробных технических характеристик своего будущего изделия, сообщая лишь самые общие данные и демонстрируя внешний дизайн, который мало отличается от аналогичных конкурирующих AR устройств. Разработчики при этом отмечают, что Oppo AR Glasses будет несколько миниатюрнее и легче очков Microsoft Hololens.


В Oppo AR Glasses установлены две камеры типа «рыбий глаз» и применена технология дифракционного оптического волновода. В процессе обработки данных создаются 3D модели, и генерируется объемный звук, при этом трехмерные объекты могут взаимодействовать в созданном виртуальном пространстве.


Очки Oppo AR Glasses могут управляться при помощи голосовых команд или жестов. В настоящее время идет разработка игрового и прикладного программного обеспечения для использования в новом устройстве.



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