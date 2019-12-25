Гаджеты: Очки дополненной реальности от Oppo



Китайская компания расширяет свой ассортимент и сообщает о планах выпуска уже в первом квартале будущего года своих первых очков дополненной реальности (AR) под маркой Oppo AR Glasses.



Производитель не раскрывает подробных технических характеристик своего будущего изделия, сообщая лишь самые общие данные и демонстрируя внешний дизайн, который мало отличается от аналогичных конкурирующих AR устройств. Разработчики при этом отмечают, что Oppo AR Glasses будет несколько миниатюрнее и легче очков Microsoft Hololens.



В Oppo AR Glasses установлены две камеры типа «рыбий глаз» и применена технология дифракционного оптического волновода. В процессе обработки данных создаются 3D модели, и генерируется объемный звук, при этом трехмерные объекты могут взаимодействовать в созданном виртуальном пространстве.



Очки Oppo AR Glasses могут управляться при помощи голосовых команд или жестов. В настоящее время идет разработка игрового и прикладного программного обеспечения для использования в новом устройстве.

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