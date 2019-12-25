Гаджеты: Очки дополненной реальности от Oppo

Китайская компания расширяет свой ассортимент и сообщает о планах выпуска уже в первом квартале будущего года своих первых очков дополненной реальности (AR) под маркой Oppo AR Glasses.
Производитель не раскрывает подробных технических характеристик своего будущего изделия, сообщая лишь самые общие данные и демонстрируя внешний дизайн, который мало отличается от аналогичных конкурирующих AR устройств. Разработчики при этом отмечают, что Oppo AR Glasses будет несколько миниатюрнее и легче очков Microsoft Hololens.
В Oppo AR Glasses установлены две камеры типа «рыбий глаз» и применена технология дифракционного оптического волновода. В процессе обработки данных создаются 3D модели, и генерируется объемный звук, при этом трехмерные объекты могут взаимодействовать в созданном виртуальном пространстве.
Очки Oppo AR Glasses могут управляться при помощи голосовых команд или жестов. В настоящее время идет разработка игрового и прикладного программного обеспечения для использования в новом устройстве.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: ОНФ и движение «Волонтеры Победы» дали старт всероссийской акции «С Новым годом, ветеран» в рамках проекта «Забота о ветеранах». Добровольцы с 25 декабря начали посещать участников Великой Отечественной войны и дома престарелых, сообщается на сайте ОНФ. Активисты дарят свое тепло, заботу, внимание ветеранам, проводят для них праздничные концерты, поздравляют с наступающим Новым годом, при необходимости […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Гончарук о новой программе МВФ: В Украине вырастет экономика, будут высокие зарплаты / 8 декабря
- Пациентка под Липецком выпала из машины скорой помощи на дорогу / 17 декабря
- В Датский Апелляционный совет поступила жалоба на разрешение по «Северному потоку — 2» / 29 ноября
- Пять человек пострадали в ходе перестрелки в Москве / 19 декабря
- Следующая часть «Звездных войн» может выйти в новом формате / 17 декабря
- Прекращение «торговой войны» с Китаем осложнилось из-за поддержки США протестующих в Гонконге — Axios / 2 декабря
- Польша хочет купить в Австрии территорию бывшего лагеря смерти / 7 декабря
- Колобков: РУСАДА имеет достаточно юридических оснований, чтобы защитить российский спорт / 26 ноября