Мнение: Кудрин проговорился, что Путин — экономический гений…

25.12.2019, 13:45, Разное

Оказывается, все были против, и  Путин оказался чуть ли не единственным, кто «поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния». Так и сказал Кудрин, что Путин проявил политическую волю и  создал фонды, которые в кризис 2008–2009 годов спасли экономику России….

Если кто забыл, Стабилизационный фонд был создан в 2004 году, когда денег от продажи нефти в стране было столько, что не успевали осваивать…

Если верить Кудрину, только Путин в 2004 году проявил экономическую прозорливость  и подумал о будущем. Все остальные во власти, видимо, предлагали просто разворовать излишки? Или были и другие предложения, но Кудрин про них забыл?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Китайские вооруженные силы провели испытательный пуск баллистической ракеты, которая якобы может поразить цели в любой точке на территории США, пишут американские СМИ. Ракета JL-3 была запущена 22 декабря из залива Бохай в северо-западной части Желтого моря с атомной подлодки, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Washington Times. Запуск зарегистрировали американские спутники, они отслеживали движение ракеты, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика