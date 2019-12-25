Мнение: Кудрин проговорился, что Путин — экономический гений…

Оказывается, все были против, и Путин оказался чуть ли не единственным, кто «поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния». Так и сказал Кудрин, что Путин проявил политическую волю и создал фонды, которые в кризис 2008–2009 годов спасли экономику России….

Если кто забыл, Стабилизационный фонд был создан в 2004 году, когда денег от продажи нефти в стране было столько, что не успевали осваивать…

Если верить Кудрину, только Путин в 2004 году проявил экономическую прозорливость и подумал о будущем. Все остальные во власти, видимо, предлагали просто разворовать излишки? Или были и другие предложения, но Кудрин про них забыл?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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