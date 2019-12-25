Ей неинтересно светить **** — Собчак узнала о мотивах залегшей на дно Кабаевой

В ютуб-шоу «Осторожно, Собчак!» Ксения и ее друзья
журналисты подвели итоги года. В ходе беседы присутствующие пришли к выводу,
что светское общество – это симбиоз людей богатых, людей влиятельных и людей
богемных.
Одновременно с этим перед журналистами встал вопрос: кого из
состоятельных и знаменитых относить к светскому обществу, а кого нет. В пример Ксения
Собчак привела журналистку Наилю Аскер-заде, которая известна в том числе отношениями
с неким состоятельным банкиром.
Гости Ксении Собчак, немного поразмыслив, пришли к выводу, что Наиля
является частью светской Москвы, так как каждый год появляется на главном «сборище»
богачей – Пленарном заседании Петербургского международного экономического
форума.
Между тем экс-гимнастку Алину Кабаеву, по мнению
присутствующих, светской львицей назвать нельзя. Даже несмотря на то, что она богата и давно занимается общественной деятельностью. Спортсменка живет крайне закрыто: скрывает личную жизнь от общественности, не появляется в свете, в общем, давно залегла на дно.
«Алина Кабаева была на обложке
Vogue с надписью «Победа» между ног», – не согласилась с гостями Ксения Собчак. «Потому
что ей неинтересно, простите, светить ****. А это важнейший критерий», – рассудила
Татьяна Столяр, основательница телеграм-канала «Антиглянец». Также отмечалось,
что Кабаева оказалась на обложке только потому, что была олимпийской
чемпионкой.
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