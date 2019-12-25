Ей неинтересно светить **** — Собчак узнала о мотивах залегшей на дно Кабаевой

В ютуб-шоу «Осторожно, Собчак!» Ксения и ее друзья

журналисты подвели итоги года. В ходе беседы присутствующие пришли к выводу,

что светское общество – это симбиоз людей богатых, людей влиятельных и людей

богемных.

Одновременно с этим перед журналистами встал вопрос: кого из

состоятельных и знаменитых относить к светскому обществу, а кого нет. В пример Ксения

Собчак привела журналистку Наилю Аскер-заде, которая известна в том числе отношениями

с неким состоятельным банкиром.

Гости Ксении Собчак, немного поразмыслив, пришли к выводу, что Наиля

является частью светской Москвы, так как каждый год появляется на главном «сборище»

богачей – Пленарном заседании Петербургского международного экономического

форума.

Между тем экс-гимнастку Алину Кабаеву, по мнению

присутствующих, светской львицей назвать нельзя. Даже несмотря на то, что она богата и давно занимается общественной деятельностью. Спортсменка живет крайне закрыто: скрывает личную жизнь от общественности, не появляется в свете, в общем, давно залегла на дно.

«Алина Кабаева была на обложке

Vogue с надписью «Победа» между ног», – не согласилась с гостями Ксения Собчак. «Потому

что ей неинтересно, простите, светить ****. А это важнейший критерий», – рассудила

Татьяна Столяр, основательница телеграм-канала «Антиглянец». Также отмечалось,

что Кабаева оказалась на обложке только потому, что была олимпийской

чемпионкой.

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