Перебои с интернетом возникли в двух аэропортах

Перебои с работой интернета наблюдались в среду в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), что негативно сказалось на функционировании ряда сервисов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В пресс-службе сообщили, что в среду «с 9.20 (7.20 мск) до 10.30 (8.30 мск) в аэропорту Новый Уренгой наблюдались перебои с работой сети интернет, что негативно сказалось на функционировании ряда сервисов авиаузла, в частности системы регистрации», передает РИА «Новости».
Во избежание задержек рейсов некоторые пассажиры и их багаж были зарегистрированы агентами по перевозкам и представителями авиакомпаний в ручном режиме.
В данный момент работоспособность сервисов полностью восстановлена, добавил собеседник агентства.
Также утром о перебоях в работе интернета сообщали в другом аэропорту Уральского федерального округа – Кольцово в Екатеринбурге. Проблемы с сетью в авиаузле начались в то же самое время, что и в Новом Уренгое, и продлились примерно столько же.
Причины произошедшего выясняются.
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