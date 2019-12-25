Перебои с интернетом возникли в двух аэропортах

25.12.2019, 13:44, Новости дня

Перебои с работой интернета наблюдались в среду в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), что негативно сказалось на функционировании ряда сервисов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В пресс-службе сообщили, что в среду «с 9.20 (7.20 мск) до 10.30 (8.30 мск) в аэропорту Новый Уренгой наблюдались перебои с работой сети интернет, что негативно сказалось на функционировании ряда сервисов авиаузла, в частности системы регистрации», передает РИА «Новости».

Во избежание задержек рейсов некоторые пассажиры и их багаж были зарегистрированы агентами по перевозкам и представителями авиакомпаний в ручном режиме.

В данный момент работоспособность сервисов полностью восстановлена, добавил собеседник агентства.

Также утром о перебоях в работе интернета сообщали в другом аэропорту Уральского федерального округа – Кольцово в Екатеринбурге. Проблемы с сетью в авиаузле начались в то же самое время, что и в Новом Уренгое, и продлились примерно столько же.

Причины произошедшего выясняются.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: ОНФ и движение «Волонтеры Победы» дали старт всероссийской акции «С Новым годом, ветеран» в рамках проекта «Забота о ветеранах». Добровольцы с 25 декабря начали посещать участников Великой Отечественной войны и дома престарелых, сообщается на сайте ОНФ. Активисты дарят свое тепло, заботу, внимание ветеранам, проводят для них праздничные концерты, поздравляют с наступающим Новым годом, при необходимости […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика