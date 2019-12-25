Начальник поезда рассказал о первой поездке из Петербурга в Крым

Первый железнодорожный рейс из Санкт-Петербурга в Севастополь через Крымский мост прошел волнительно, но экипаж состава №7/8 сработал слаженно, рассказал начальник поезда Александр Калеущенко.

«Поездка была волнительная, но 43 часа в пути прошли незаметно. Пассажиры оставили положительные отзывы, мы довольны результатом. Поездка прошла без заминок, экипаж сработал слаженно. Движение по участку Крымского моста стало самым знаменательным моментом и войдет в историю», – отметил Калеущенко, передает ТАСС.

По его словам, перевозчик «Гранд сервис экспресс» в будущем может добавить новые решения по улучшению качества сервиса в пути на основе отзывов пассажиров состава №7/8.

В свою очередь в пресс-службе перевозчика сообщили, что первым обратным поездом по Крымскому мосту, который в среду отправится из Севастополя в Санкт-Петербург, поедет 361 пассажир. По пути следования компания рассчитывает заполнить оставшиеся 315 мест.

В настоящее время в Крыму ждут второй поезд, который также проедет по Крымскому мосту. В 23.45 мск 24 декабря он отправился из Москвы. Его время в пути составит 33 часа 05 минут, в Симферополь он прибудет 26 декабря в 08.50 мск.

Напомним, в среду первый поезд из Петербурга в Крыма прибыл на конечную станцию следования – Севастополь. За время следования поезд №7 «Таврия» с вагонами купе и плацкарт преодолел 2741 километр. Время в пути составило 43,5 часа.

Ранее поезд встретили в Симферополе, где в него зашли для поездки к конечной станции маршрута глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Железнодорожное пассажирское сообщение между Крымом и городами материковой РФ началось более 140 лет назад, но несколько раз прерывалось: во время революции и гражданской войны 1917-1922 годов, а затем во время Великой Отечественной войны. С 50-х годов прошлого столетия поезда в Крым курсировали регулярно вплоть до 2014 года.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.





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