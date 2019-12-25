Бродский: Яценюк обязан был объявить дефолт в 2014 году

25.12.2019, 13:42, Новости дня

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк должен был объявить дефолт в 2014 году, заявил в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» «В гостях у Дмитрия Гордона» бывший народный депутат, бизнесмен Михаил Бродский.

«Он обязан был объявить дефолт тогда! Обязан! У нас были все основания: форс-мажор, война… Кредиты, набранные правительством [беглого экс-президента Виктора] Януковича и [бывшего премьер-министра Украины Юлии] Тимошенко, – стоп, ребята! До свидания! Не надо было давать! Сегодня бы другая страна была, понимаешь?! Я не говорю обо всем остальном, что они вытворяли, только об этом… Сегодня уже все, мы не можем этого сделать, а тогда мир бы понял…» – сказал Бродский.

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В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины. Он является лидером партии «Народный фронт».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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