Вооруженные формирования РФ препятствуют работе патрулей ОБСЕ на Донбассе – украинская сторона СЦКК

Вооруженные формирования РФ препятствуют работе патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК), опубликованном 25 декабря на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.
«В ежедневном отчете от 24 декабря 2019 года СММ ОБСЕ информирует о шести случаях отказа и одном случае задержки патрулей Миссии в доступе на неподконтрольные правительству Украины территории. Представители вооруженных формирований Российской Федерации отказали патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию у Раздольного, Петровского, Приморского, Безымянного, Новоазовска на юге Донецкой области», – сказано в сообщении.
Украинская сторона СЦКК обращает внимание представителей вооруженных формирований РФ о недопустимости действий по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии.
Збройні формування РФ перешкоджають роботі патрулів СММ ОБСЄ#ООС #операція_ОС_СЦКК #Ukraine_army…
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 25. detsember 2019
Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей миссии по всей территории Украины, подчеркивают в украинской стороне СЦКК. Все подписанты Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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