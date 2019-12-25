Большой грех — Эрнсту влетело за решение эксгумировать осточертевшую Пугачеву

По слухам, Константин Эрнст пригласил Аллу Пугачеву эксклюзивно спеть и сплясать на главном государственном телеканале страны за несколько десятков миллионов рублей.

И сегодня-де Борисовна записывает в специально выстроенном павильоне клип на одну из своих новых песен. Его-то и покажут перед обращением президента.

Ну а 1 января, в 20 часов, на Первом представят нашумевший «Тот самый концерт». С 31 октября его возили по стране и демонстрировали за деньги в кинотеатрах. Теперь же все желающие смогут побывать на концерте Аллы Пугачевой бесплатно и не вставая с диванов.

Художественная ценность у этого фильма, правда, небольшая. Его позиционируют как снятый на камеру 17 апреля единственный юбилейный концерт Примадонны в Кремле, билеты на который перекупщики предлагали от 100 до 500 рублей. На самом деле, большая часть этого фильма была записана накануне – в пустом зале дворца и павильоне «Главкино». Перед нами – смонтированная нарезка преимущественно из крупных планов и перезаписанным потом в студии голосом.

Члены семьи, друзья и другие подпевалы Примадонны рассыпаются в комплиментах. «Я впервые вблизи разглядела работающую на сцене маму. Ее эмоции, глаза, настроение – то, что можно не рассмотреть, сидя в зале, – для меня стали потрясением. Да еще и прекрасный звук. Что может быть лучше?!» – не смогла сдержать восторга Кристина Орбакайте.

А вот простые зрители считают, что платить «осточертевшей» Пугачевой миллионы и пичкать ею народ все праздники не стоит. «Ее бы в деревню на свиноферму на 20 тысяч рублей в месяц, пусть там и пела бы. Труженица», «На Ленина смотреть запретили? Вот и на певичку, тоже не нужно смотреть. Высохшая мумия», «Спасибо, люди добрые, что предупредили, теперь не будем Первый смотреть. А то каждый год 31 числа мы надеемся на лучшее, а лучшее к нам приходит в виде бабушки Аллы Борисовны… Ну и перспективка наметилась…», «Эрнст пригласил Аллу Пугачеву спеть и сплясать… Потрясти своими мощами? Эксгумация преследуется и РПЦ называет это большим грехом», «Опять старухи веселить будут, только кого? Уже никто и не смотрит эти огоньки «голубые», надоели с этой рухлядью – каждый год одни и те же морды».

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