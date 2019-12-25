Стали известны подробности формирования санкционной биржи

25.12.2019, 13:37, Новости дня

Биржа для листинга санкционных компаний РФ будет сформирована на основе Санкт-Петербургской валютной биржи, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Моисеев на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации сообщил, что «на Санкт-Петербургской валютной бирже была зарегистрирована эмиссия биржевых облигаций банка РНКБ, размещение пройдет в первом квартале», передает РИА «Новости».

«Таким образом, Санкт-Петербургская валютная биржа будет той биржей, которая будет такого рода банки и другие организации обслуживать», – добавил он.

Сама биржа, в свою очередь, сообщила, что с 24 декабря включила биржевые облигации крымского РНКБ в свой список ценных бумаг в раздел «Ценные бумаги, допущенные к размещению».

Облигациям присвоен торговый код RNCB-BE-01, программе биржевых облигаций 001Р присвоен идентификационный номер 401354В001Р03Е, выпуску биржевых облигаций серии 01 присвоен индивидуальный идентификационный номер 4В030101354В001Р.

Напомним, в августе 2018 года Минфин задумался над созданием площадки для листинга санкционных компаний.

Листингом называют совокупность процедур по введению ценных бумаг на фондовый рынок. Это дает компаниям возможность привлечь дополнительные инвестиции. В РФ организациям необходимо пройти процедуру первичного размещения ценных бумаг на одной из бирж страны, чтобы иметь возможность провести листинг за границей.



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