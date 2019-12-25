Увеличены суммы премиальных российских спортсменов

Правительство увеличило размеры премиальных победителям и призерам престижных международных и национальных спортивных состязаний, следует из публикации на интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, премии за золотые медали по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта на чемпионатах мира увеличены с 224 тыс. рублей до 358 тыс. 400 рублей, за серебряные — со 112 тыс. рублей до 179 тыс. 200 рублей, за бронзовые — с 67 тыс. 200 рублей до 107 тыс. 500 рублей, передает ТАСС.

Размеры премий за аналогичные награды на чемпионатах Европы соответственно увеличены со 112 тыс. рублей до 179,2 тыс. рублей, с 56 тыс. рублей до 89,6 тыс. рублей и с 33,6 тыс. рублей до 53,8 тыс. рублей.

Также увеличены размеры премий, которые выплачиваются спортсменам, занявшим призовые места на чемпионатах России, на время приостановления членства Паралимпийского комитета РФ в Международном паралимпийском комитете, а также на время приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Напомним, в январе Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) заявила, что не восстановит Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) в правах на заседании совета организации.





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